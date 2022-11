Cristiano Ronaldo squalificato per due turni per aver distrutto il telefono al ragazzo autistico

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Condotta inappropriata e violenta”. La Federcalcio inglese definisce così il comportamento diche lo scorso 9 aprile strappò dalle mani di un giovane tifoso dell’Everton il telefonino per fracassarlo al suolo. Ilera. La sua unica colpa fu quella di voler immortalare un divo come la star portoghese dello United, maera troppo arrabbiato per la sconfitta 1-0. Per il suo comportamento il portoghese è stato adessoper duedalla Federcalcio inglese. Dovrà anche pagare una multa di 50mila sterline, più o meno 58mila euro. All’epoca, dopo che il video del suo gesto era ormai diventato virale,si scusò con la madre del, invitando il giovane tifoso all’Old ...

"Non ho reagito male a, stavamo scherzando". Alla vigilia della prima del Portogallo al Mondiale, contro il Ghana, Bruno Fernandes e' costretto a tornare sul rapporto con l'ormai ex compagno United, e la ...