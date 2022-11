Cristiano Ronaldo ancora in Serie A | “Ecco chi lo prende”

Commenta per primo La Cremonese ha voluto utilizzare la notizia della rescissione dio meglio CR7 con il Manchester United. Un modo divertente, ma anche riflessivo perché CR7 si trasforma nei punti in classifica ottenuti finora dalla squadra lombarda che ha come ...Commenta per primoha lasciato consensualmente il Manchester United. Non è più una notizia ma a destare scalpore, invece, è la cifra risparmiata dai Red Devils : secondo il Times , con la risoluzione ...Non ne abbiamo parlato". Lo ha detto Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio ai Mondiali in Qatar, a proposito dell'addio di Cristiano ...LEVICO - «Cristiano Ronaldo ha detto SI'!!», dopo la notizia della rescissione consensuale con il Manchester United si rincorrono le voci sulla futura destinazione di ...