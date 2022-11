Cristiano Ronaldo | 5 ipotesi dopo l’addio al Manchester United

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) –ha rescisso il contratto con ile si sono subito aperti i nuovi scenari di mercato per il campione portoghese, impegnato in Qatar per il Mondiali con la sua nazionale. Sono al momento cinque le possibili destinazioni per Cr7. Il numero 7 potrebbe restare in Premier League accasarsi al Chelsea, club che, anche se non è mai andato oltre le conversazioni iniziali durante l’estate, ha sondatosu un potenziale cambio a cui l’asso del Portogallo sarebbe stato aperto. L’ex manager dei Blues Thomas Tuchel non era entusiasta dell’idea mentre potrebbe piacere al successore Graham Potter che ha subito un inizio difficile allo Stamford Bridge. Il denaro non dovrebbe essere un grosso ostacolo e se si presentasse l’opportunità, la possibilità di concludere ...

