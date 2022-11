Cresco Award 2022 | Gallizioli Sodalitas | “Sostenibilità impegno di Fondazione Sodalitas”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – “Laè l’generale di, in tutte le sue attività. Lo scopo dis è cercare di diffondere quelli che sono gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu tra i comuni e stimolare partnership tra imprese e territorio”. Così Dario Galizzioli die responsabile, sottolinea l’dellae l’importanza delle partnership con un gruppo di imprese associate ae particolarmente impegnate sul fronte della– Bureau Veritas Italia, Certiquality, Confida, Enel, FedEx ...

Così Dario Galizzioli di Fondazione Sodalitas e responsabile2022, sottolinea l'impegno della Fondazione e l'importanza delle partnership con un gruppo di imprese associate a Sodalitas e ...I Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del Pia Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia sono i vincitori della settima edizione di- Città Sostenibili, il ...Il riconoscimento è andato alla Loggia per il progetto Cuore che ha per protagonista il bosco di 20 ettari sorto tra il capoluogo e Castenedolo ...Il riconoscimento è andato al progetto Cuore che ha come protagonista il bosco di venti ettari sorto tra Castenedolo e Brescia ...