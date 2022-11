Credit Suisse | altre perdite in arrivo Il deflusso di capitali in gestione rallenta ma non si ferma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ancora dolori per il gruppo bancarioche oggi dovrà approvare un tormentato aumento di capitale da 4 miliardi di franchi (4 miliardi di euro). La banca ha annunciato che nel trimestre in corso metterà a bilancioper altri 1,5 miliardi di franchi (1,5 miliardi di euro) e un ulteriore assottigliamento dei patrimoni income conseguenza di una riduzione della fiducia della clientela. Da settembre all’11 novembre sono usciti dal gruppopari al 6% del totale, ovvero 84 miliardi di franchi. Dopo la notizia il titolo della banca scende in borsa di circa 5%, portando il calo da inizio anno sopra al 60%. Dopo i coinvolgimenti nei crac dei fondi Archegos e Greensill, il gruppo è impegnato in un complesso piano di ristrutturazione che intende rifocalizzare la banca sulla sua ...