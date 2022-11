Cosenza Femminile – Campionato Serie C | Crotone – Cosenza

...30 Reggina - Benevento 15:00 Brescia - SPAL 15:00 Cittadella -15:00 Como - Bari 15:00 ...00 Nardò basketball - Cestistica San Severo Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A116:00 ......30 Reggina - Benevento 15:00 Brescia - SPAL 15:00 Cittadella -15:00 Como - Bari 15:00 ...00 Nardò basketball - Cestistica San Severo Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A116:00 ...Il Palermo femminile pareggia 1-1 in casa con la Roma. Giallorosse avanti con Del Rosso, rosanero trovano il pari con Coco.L’Umbria in testa ad una graduatoria tutt’altro che piacevole per i cittadini. Vale a dire i rialzi per energia elettrica, gas e altri combustibili: a certificarlo è l’Unione nazionale dei consumatori ...