Coppa Italia | Black Friday per i biglietti delle finali di Torino

... la nostra Nazionale di calcio non si è qualificata per la fase finale delladel Mondo. ... due incontri questi che hanno fatto aumentare i rimpianti per l'di essere rimasta a casa. Sul ...Da venerdì 25 fino a lunedì 28 novembre Black Friday per i biglietti delle prossime finali di. Le Final Eight si giocheranno dal 15 al 19 febbraio 2023 al palaAlpitour di Torino, tra le prime 8 della Serie A al termine del girone d'andata. La promozione sarà presso i punti vendita ...Un bel regalo de l Savoia per Tonino Barbera. Nel giorno del compleanno dell'allenatore i bianchi si qualificano per la semifinale di coppa Italia battendo ai rigori (2-4) il Sant'Antonio Abate. Al Va ...PADOVA - Ha segnato sinora un solo gol, quello che ha chiuso sul 2-0 il derby di Trieste, unica vittoria nelle ultime nove giornate del Padova. Di sicuro non è il rendimento sotto porta che ...