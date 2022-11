Coppa Davis | Spagna ko | Croazia - Australia per la finale

Bastano i due singolari alla Croazia per battere la Spagna per la prima volta in. Grazie alle vittorie di Marin Cilic e Borna Coric su Roberto Bautista e Pablo Carreno Busta, la Croazia centra la semifinale per la sesta volta nella sua storia. Due volte vincitrice (...La Croazia batte la Spagna 2 - 0 e si qualifica per la semifinale di2022 , in programma a Malaga dal 22 al 27 novembre. Cilic e Coric sconfiggono la squadra di casa senza neppur aver bisogno del doppio e raggiungono l'Australia al penultimo atto della ...Bastano i due singolari alla Croazia per battere la Spagna per la prima volta in Coppa Davis. Grazie alle vittorie di Marin Cilic e Borna Coric ...Coppa Davis, azzurri pronti per i quarti di finale di Malaga: ecco quando giocheranno e dove vedere Italia-Stati .... Certo che ce la si possa fare anche senza di loro. L'esordio dell'Italtennis alle ...