Coppa Davis 2022 | Italia snobbata dai book-makers Canada e Croazia le favorite

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le Finali dellasi giocheranno fino al 27 novembre al Martin Carpena di Malaga, in Spagna: l’di capitan Filippo Volandri domattina affronterà gli USA nei quarti di finale. La parte alta del tabellone prevede poi che gli azzurri, in caso di successo, vadano a sfidare la vincente del match di domani pomeriggio tra la Germania ed il. Nella parte bassa, invece, nei quarti di finale l’Australia ieri ha battuto i Paesi Bassi per 2-0, mentre oggi pomeriggio si giocherà-Spagna. L’, dopo il forfait di Jannik Sinner, ha incassato anche quello di Matteo Berrettini, mentre la Spagna, dopo la rinuncia di Rafael Nadal, ha douto far fronte all’infortunio di Carlos Alcaraz. Chi sorride è il, che potrà schierare ...

"Fa uno scatto in avanti ogni volta che gioca la, questo ambiente aiuta" ha detto il capitano azzurro. Non manca una sottolineatura del gesto di Matteo Berrettini. "E' un segno importante, non ...Ostacolo complicato per gli Azzurri, privi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. In palio c'è un posto in ...Lo specialista di doppio a stelle e strisce esprime tutta la propria delusione per la mancata chiamata di Mardy Fish per le fasi finali di Coppa Davis a Malaga ...Entusiasmo, equilibrio, ottimismo. Sono le parole chiave che emergono dall'intervista del capitano dell'Italia Filippo Volandri a SuperTennis, a ...