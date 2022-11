(Di mercoledì 23 novembre 2022) Rete 4 Questa sera, mercoledì 23, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a curaredazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono lee glidi oggi, 23, di? Scopriamoli insieme.Nel corsodi stasera, 23, saranno, tra gli altri, il presidenteRegione Veneto Luca Zaia ...

TPI

'C ontrocorrente - Prima serata', questa sera alle 21.20 su Rete 4. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini saranno tra gli ospiti ...... Calcio, Mondiali 2022: Belgio - Canada , in onda dalle 20 su Rai 1 Chi l'ha visto , in onda dalle 21.20 su Rai 3Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 ... Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 novembre 2022 “Scontr o tra Titani”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 il film del 2010. Ecco la trama della pellicola con Sam Worthington.“C ontrocorrente – Prima serata”, questa sera alle 21.20 su Rete 4. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini saranno tra gli ospiti ...