Contro il razzismo | premiati Harry e Meghan | un rovinoso caso diplomatico

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022)riceveranno il premio per i diritti umani da Kerry Kennedy, la figlia di Bob e nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti. La notizia ha creato non poco sconcerto in Inghilterra per via della motivazione alla base del riconoscimento. I due, infatti, verrannoper aver denunciato il presuntodella famiglia reale nell'intervista scandalo rilasciata a Oprah. La coppia aveva insinuato che un membro della famiglia reale avesse fatto dei commenti sul colore della pelle del loro figlio Archie. I giornali inglesi, già sul piede di guerra, hanno bollato la situazione come "mostruosa" e "un brutto scherzo". Il premio, come spiega il Corriere della Sera, verrà consegnato durante una serata di gala a New York il 6 dicembre. L'evento, in realtà, aveva già scatenato parecchie polemiche, ...