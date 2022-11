Confindustria Salerno | domani evento finale di ‘Pietra d’angolo | lo scarto si fa risorsa’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 novembre 2022), giovedì 24 novembre, alle ore 10.30 nella sede di, avrà luogo l’del progetto “Pietra, losi fa risorsa”. Il progetto, nato su proposta del Gruppo Design, Tessile e Sistema Casa di, aderisce alla quattordicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), iniziativa tesa a incoraggiare tutti gli europei a realizzare azioni di sensibilizzazione sulla gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti.ha lavorato a un programma di take back – in collaborazione con alcuni Istituti superiori della provincia – grazie al quale diversi scarti di produzione industriale tornano ad ...