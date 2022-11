Confindustria | Bonomi | Una manovra senza visione I soldi per l' energia finiscono a marzo Poi non si sa

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Carloè molto critico sullavarata dal governo Meloni. Il capo degli industriali punta il dito soprattutto sul futuro: "Iper il caro bollette durano fino a fine, poi chi lo sa. È una legge di bilancio a tempo - spiegaalla Stampa - giustamente, hanno concentrato due terzi degli interventi sul caro-, ma solo per quattro mesi. Bisognerà capire cosa succederà dopo. Oggi la legge di bilancio è prudente sui saldi, lo apprezziamo. Ma il primo aprile cosa ci aspetta? Questaha tre criticità. La prima è il tempo, la sua durata, cose a cui nessuno sembra pensare. Poi c’è la politica: è evidente che sono state prese decisioni per accontentare le diverse anime della maggioranza, e questo viene prima delle vere urgenze del paese. La ...

Il presidente di: bene la finanza pubblica e il capitolo bollette. "Ma le riforme slittano e la flat tax penalizza i dipendenti creando ...Tradotto (immaginatela con la voce del Califfo: puoi): Di che Di Maio E che, siamo scemi Più criptico, forse palpabilmente allusivo, il presidente di, quando osserva che "...Il presidente di Confindustria boccia la legge di Bilancio: "La flat tax penalizza i dipendenti, intervento sul cuneo fiscale non decisivo" ...Proietti della Uil critica la Legge di bilancio a 360 gradi: "C'è un po' di tutto e un po' di niente". I leader di Cgil e Confindustria per ora non ...