Concorso Asia | entro il 5 dicembre le prime assunzioni

Agenzia ANSA

LE ALTRE STELLE PRESENTI AL FASTWEB GRAND PRIXD'Amato, medaglia d'oro a squadre nelgenerale, argento al volteggio e alle parallele asimmetriche agli Europei di Monaco di Baviera 2022 ..."Il 5 dicembre assumeremo i primi vincitori delin. Entro il 31 dicembre, ne entreranno in servizio 200 e per febbraio arriveremo a 500. Sono giovani, risorse indispensabili, una misura potente per rilanciare lo spazzamento in città". ... Napoli: entro il 5 dicembre prime assunzioni concorso Asia “Il 5 dicembre assumeremo i primi vincitori del concorso in Asia. Entro il 31 dicembre, ne entreranno in servizio 200 e per febbraio arriveremo a 500. Sono giovani, risorse indispensabili, una misura ..."Il 5 dicembre assumeremo i primi vincitori del concorso in Asia. Entro il 31 dicembre, ne entreranno in servizio 200 e per febbraio arriveremo a 500. Sono giovani, risorse indispensabili, una misura ...