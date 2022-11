Come viene fissato il prezzo del gas | arriva il price cap ma

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La Commissione europea ha finalmente svelato la sua proposta ufficiale (e legislativa) di tetto aldel gas. Il meccanismo riguarderà solo i futures del Ttf di Amsterdam, sarà limitato per un anno (dal primo gennaio 2023), e soprattutto sarà condizionato a rigidi parametri che ne renderanno l'applicazione altamente improbabile se non impossibile. Entrerà in azione solo se saranno soddisfatte due condizioni: che ildei futures gas nel Ttf di un mese superi i 275 euro per megawattora per due settimane e che l'aumenti generi una differenza di oltre 58 euro rispetto aldi riferimento del gas naturale liquefatto (Gnl) per dieci giorni consecutivi. «Non è un intervento per fissare i prezzi di mercato a una soglia artificialmente bassa. È un meccanismo di ultima istanza per prevenire livelli di...