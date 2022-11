Come velocizzare Windows 10 e Windows 11

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutti i computer hanno la tendenza a rallentare nel tempo e non fanno sicuramente eccezione i PC, che gradualmente, ma inesorabilmente, finiscono per diventare via via più lenti, con tempi di attesa più lunghi anche per fare semplici operazioninavigare su internet. Abbiamo elencato i motivi principali di rallentamento dei computer in un altro articolo, specificandoe perchè sia i vecchi che i nuovi PC possano soffrirne.Mantenere il PCveloce non è così facile, oltre ai programmi di vario tipo che lavorano in background, ci sono processi di11 o10 non necessari che occupano memoria o rallentano le prestazioni della CPU, compromettendo le prestazioni. In questo articolo, ...