Combinata nordica | Coppa del Mondo Ruka 2022 Jarl Magnus Riiber raggiungerà la vittoria da doppia cifra?

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La XLdelmaschile diprenderà il via nei prossimi giorni dalla stazione sciistica di, in Finlandia. Questa località ha assunto da oltre due decenni il ruolo di ouverture del massimo circuito, dovendo rinunciare solo ed esclusivamente a causa del maltempo. Come d’abitudine si parte in quarta, poiché nel weekend inaugurale sono programmate ben tre gare individuali, peraltro in tre format diversi. Venerdì assisteremo a una prova dalla distanza ridotta sugli sci stretti, poiché dopo il salto si percorreranno solamente 5 km di fondo. Sabato, invece, ammireremo il classico format salto+10 km che costituisce il nerbo dellacontemporanea. Infine domenica avremo a che fare con una mass start, ovvero una competizione ...