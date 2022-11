“Colpito durante il temporale” Ugo | morte choc a 34 anni | era appena uscito di casa Cosa è successo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ugo Manganaro è morto. L’uomo aveva 34e sembra che alla causa del suo decesso ci sia proprio un fulmine. Il pescatore di Seiano a Vico Equense (Napoli) è stato ritrovato sulla spiaggia, probabilmente mentre era a fare una passeggiata. “Mio figlio è morto”, ha scritto disperata la mamma Mariangela. Proprio lei che per tutto il giorno aveva guardato con sospetto quel mare con sospetto e paura. La donna, una cuoca, non avrebbe però mai immaginato che proprio il figlio sarebbe stato vittima del maltempo. Il fattaccio ènella tarda serata di martedì 22 novembre. A notare il corpo senza vita di Ugo sono stati alcuni passanti, gli stessi che hanno chiamato celermente i soccorsi. Una volta sul posto, il 118 non ha potuto fare che constatare ladi Manganaro e lasciare tutto in mano alla compagnia di Carabinieri giunta ...

