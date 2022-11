Colle der Fomento | alle radici dell’hip hop italiano

Rumoremag.com

... fantastico riascoltare Al Castellana in 'Non sei tu', storico collaboratore di Neffa, Sottotono e Fabri Fibra; imperdibile 'Rock The House' per la presenza dei veterani Danno deiFomento , ...... personali, familiari, di linguaggio, comunque fanno parte di quella matrice che negli anni '90 vide giocare assieme nello stesso scenario i Sangue Misto, i Cammelli da Bologna,Fomento e ... Colle Der Fomento. Solo Amore è la prima biografia ufficiale della band - RUMORE Zur Feier der langjährigen Beziehung zwischen dem britischen Warenhaus Harrods und der französischen Maison übernimmt Dior die diesjährige Weihnachtsgestaltung des Hauses.Lecce – Giovedì 17 novembre, in occasione dell’uscita di Solo Amore, la loro prima biografia ufficiale, arrivano al Cantiere di Lecce i Colle Der Fomento, una vera e propria leggenda dell’hip hop ...