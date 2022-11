Cocooners taglia il traguardo dei 100 000 utenti mensili e sigla una nuova partnership con Singles50

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Cocooners, la piattaforma digitale che offre prodotti e servizi per gli over 55, ha raggiunto più di 100 mila user/mese e 350 mila pagine viste, con circa 45 mila registrati e una reach su Facebook di 1 milione di persone in target. Oltre ai numeri, Cocooners continua ad arricchire la propria offerta di contenuti e servizi con lacon, la piattaforma digitale di Online Personals Group AG (OPG) dedicata agli Over 50 che vogliono cercare nuove amicizie e, perché no, la propria anima gemella. Grazie all’esperienza di oltre 1 milione di incontri realizzati in Europa, con la piattaformaè possibile creare nuovi legami e cercare una persona con cui condividere momenti felici. Gli Active Agers di oggi si percepiscono “ancora in cammino”, con molte potenzialità da spendere: a conferma di questo trend, dall’ultimo ...