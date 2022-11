Claudio Gentile racconta Italia-Argentina 1-0

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il difensore della Nazionale Azzurra, in un’intervista storica del 2002 presente nei nostri esclusivi archivi,l’impresa della vittoria contro l’campione del mondo durante il Mondiale del 1978. Iniziano oggi un giro di interviste esclusive di Calcionews24.com su grandi partite dei mondiali del passato azzurro. Ogni mercoledì interviste di archivio sul nostro canale youtube a grandi protagonisti della nazionalena. Oggi nel mondiale del 1978. «Volevamo ben figurare, tant’è vero che siamo riusciti a battere i futuri campioni del mondo». «Fu la dimostrazione che forse già dal ’78 potevamo in grado di vincere il mondiale». «Non far segnare Kempes contro di noi fu motivo di grande soddisfazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per l'occasione la musicista pugliese sarà accompagnata daJr De Rosa (sax tenore), Egidio(batteria) e Tijs Klaassen (contrabbasso), unico musicista non presente nel disco, nel quale ...... con il sorriso tra i bellissimi denti bianchi, così: - " SonoBaglioni e non canto dall'... oltre ai sorrisi per la suacomplicità e per l'intelligente autoironia, sono anche brividi. ...Il difensore della Nazionale Azzurra Claudio Gentile, in un’intervista storica del 2002 presente nei nostri esclusivi archivi, racconta l’impresa della vittoria contro l’Argentina campione del mondo d ...LECCE - “Sono Claudio Baglioni e sono tre anni che non suono e non canto dal vivo”, disse l’anno scorso al concerto dell’8 febbraio a Lecce.