Clamorosa protesta della Germania ai Mondiali | i giocatori si tappano la bocca con la mano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Perchési sono coperti lacon la: il motivodeiche primaloro partita d’esordio contro il Giappone al Mondiale in Qatar si sono coperti lacon la. Ma qual è il motivo del plateale gesto di dissenso messo in atto dalla squadra tedesca? Ihanno voluto coprirsi lacon le mani per denunciare di essere stati “imbavagliati”, prima di tutto dalla Fifa che aveva minacciato di ammonire i capitani che avrebbero indossato la fascia OneLove arcobaleno e non quelle ufficiali...

(Photo by FADEL SENNA / AFP) Iran, la situazione della Nazionale non è semplice dopo ladi ieri ai Mondiali in Qatar : i calciatori non hanno cantato l'inno come manifestazione di ...dei giocatori dell'Iran ai mondiali di calcio del Qatar. Poco prima del fischio di inizio della partita contro l'Inghilterra, i calciatori non hanno cantato in campo l'inno ...