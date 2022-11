Cina | violente proteste lavoratori Foxconn | principale fabbrica di Apple

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Pechino, 23 nov. (Adnkronos/Europa Press) - Centinaia didelimpianto di produzione di iPhone diinsi sono scontrati con il personale di sicurezza a causa delle tensioni per le dure restrizioni imposte da una recente epidemia di covid-19. La protesta deidelTechnology Group è iniziata nelle prime ore di mercoledì che si sono scontrati con le guardie per i salari non pagati e i timori della diffusione dell'infezione da coronavirus. Diversisono rimasti feriti a seguito delle. La polizia antisommossa è apparsa sul luogo degli incidenti con l'obiettivo di ristabilire l'ordine. La società, da parte sua, ha rifiutato di commentare l'incidente. La, che impiega ...

