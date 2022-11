Ciclismo | Letizia Paternoster raggiunge il Team BikeExchange-Jayco

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilha presentato la propria squadra femminile per la prossima stagione su strada. 15 atlete sono state scelte, da segnalare l’ingresso della nostrainsieme a Amber Pate, Alyssa Polites, Ingvild Gåskjenn e Georgie Howe. La trentina ha firmato un accordo biennale dopo una lunga collaborazione di quattro stagioni con la Trek-Segafredo. La nostra connazionale insegue un successo su strada, un risultato che manca da tantissimo tempo anche in seguito al terribile infortunio avuto durante gli Europei su pista di Monaco 2022. Oltre alle australiane Amber Pate, Alyssa Polites e Georgie Howe, è da segnalare l’ingresso della 24enne norvegese Ingvild Gåskjenn. La realtà oceanica, invece, ha deciso di mantenere nella propria compagine Manly, Georgia Baker e Ruby ...

OA Sport

