Chiara Nasti svela problemi durante il parto | “Ci sono rimasta malissimo” cosa è successo

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 23 novembre 2022)ha da poco dato alla luce il suo primogenito Thiago e in queste ore è tornata attiva sui suoi social dove ha parlato di alcuniavutiil. Alcune sue fan le hanno chiesto di spiegare come stesse e come si stesse riprendendo. A tal riguardo,ha colto la palla L'articolo proviene da KontroKultura.