Chiara Ferragni e le foto in lingerie e mini slip | il dettaglio da censura | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutto quello che fa diventa virale. Quello che dice infiamma la Rete. Quello che tocca diventa oro., l'influencer per antonomasia, si mostra senza veli sui social indossando solo. E ladiventa subito virale. Migliaia e migliaia di like in pochissimo tempo. Si avvicina il Natale e una posa sexy non manca nel profilo Instagram di, moglie di Fedez. L'avevamo vista con gli abiti-sculture firmati Schiaparelli, a cui ci ha abituatidurante le Paris Fashion Weeks, adesso stupisce tutti e scalda l'atmosfera. Ledi, secondo gli esperti, sono un inno alla femlità. Un modo come un altro di trasmettere sentimenti, racchiusi nelle immagini, senza il bisogno di ricorrere alle ...