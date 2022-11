Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 23 novembre 2022 su Rai 3

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Questa sera – mercoledì 23– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il corpo di Saman è sepolto un metro sottoterra, i genitori sono scappati dopo il delitto. Shabbar, il papàdiciottenne, è stato arrestato in Pakistan. ma dov’è Nazia, la madre di Saman? A Chi? questa sera filmati, audio e documenti inediti sull’omicidioragazza pakistana che si era ribellata al matrimonio combinato, impostole dalla famiglia. E poi la scomparsa di Greta, la cantante di cui non si hanno più notizie da giugno: l’appellosua rock band. Inoltre, in diretta la mamma di Santina, la bambina di sei ...