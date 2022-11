Chi è Winifer Fernandez | la raccattapalle di Argentina-Arabia che ha fatto impazzire mezzo mondo

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non poche le novità e l’entusiasmo per i Mondiali in Qatar 2022. Una grande manifestazione del calcio internazionale che, tra luci e ombre, non smette di far stupire il pubblico nei suoi tanti e diversi aspetti. Proprio ieri, a colpire brillantemente le attenzioni del pubblico nell’incontroSaudita è stata, in veste di. Non indifferente al pubblico, che sembra abbiail web, con tante domande su chi fosse. Ma chi era allora ladiSaudita?: chi è ladell’incontro di ...