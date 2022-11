Chi è Alessandro Michele | il direttore creativo di Gucci | età | carriera | foto | Instagram | l’addio

(Di mercoledì 23 novembre 2022)(Roma, 25 novembre 1972) è uno stilista italiano. Nel gennaio 2015 è stato nominatodi, la casa di moda in cui ha lavorato dal 2002. Conosciuto per il suo stile ricercato e unico,è riuscito a rilanciare l’immagine del brand. Lo stilista è cresciuto a Roma. Il padre era un tecnico di Alitalia, e sua madre ha lavorato nel cinema fino a quando ha deciso di dedicarsi interamente alla famiglia.studia alla Accademia di costume e di moda di Roma, inizialmente con il sogno di diventare scenografo. LadiNel 1994lascia Roma per lavorare per Les Copains, ...

Che il grande freddo fra Italia e Francia non si limiti alla questione migranti C'è anchetira in ballo ripercussioni di politica internazionale davanti alle dimissioni diMichele dalla direzione creativa della maison Gucci. L'enfant prodige della moda che a partire dal 2015 ...Al via il toto - successore Dopo i rumors delle ultime ore arriva l'ufficiliatà:Michele,... Maprenderà il suo posto La domanda tormenta da ore tra gli addetti ai lavori, dopo che la ...«Ci sono momenti in cui le strade si separano in ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere. Oggi per me finisce uno straordinario viaggio, durato più di venti anni, dentro un' ...La casa di moda Gucci ha rotto il silenzio, confermando l’uscita dello stilista Alessandro Michele dopo 7 anni alla direzione creativa del brand ...