Chi almeno una volta non ha pensato di tagliare i capelli in questo modo? Tutti perché cedere alla tentazione

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tra i tagli evergreen, il caschettoscapola è sicuramente uno dei più richiesti in salone. Dal fascino senza tempo,taglio diè riuscito a sopravvivere a tutte le mode: nonostante gli infiniti cambi di tendenza. Facile da portare – sia nella sua versione liscia che mossa – il long bob si riconferma ancora unail look più richiesto anche per l’inverno 2023. Caschetto: le forme giuste per ogni viso guarda le foto Caschettoscapola: come portarlo e a chi sta bene «Il caschetto ...