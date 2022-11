(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - E' stato siglato a Roma il protocollo tra Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Gruppo Donne Fipe-Confcommercio ed Egp, per estendere il progetto alle imprese dei giochi pubblici. La violenza di genere si contrasta moltiplicando i presìdi di sicurezza e legalità. Ecco perché Fipe-Confcommercio e Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - ideatori e promotori del progetto– hanno deciso di allargare la rete di protezione a disposizione delle donne, affiancando ai Pubblici esercizi le. Un allargamento certificato formalmente dalla firma congiunta del protocollo d'intesatra Emmanuele Cangianelli, presidente di EGP-Fipe, una delle principali associazioni di imprese che gestiscono i giochi pubblici per conto dello Stato, il ...

Il risultato è la trasformazione di gaming hall e sale bingo sparse sul territorio nazionale in avamposti a difesa delle donne vittima di violenza. Nel concreto, i responsabili di ... Centinaia di gaming hall diventano presidi di #sicurezzavera Roma, 23 nov. (Adnkronos) – E' stato siglato a Roma il protocollo tra Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Gruppo Donne Fipe-Confcommercio ed Egp, per estendere il progetto alle impr ...