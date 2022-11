C’è una montagna svizzera dal nome razzista che l’artista Sasha Huber vuole ribattezzare

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Agassizhorn è un alpe che si trova ine prende ilda Jean Louis Rodolphe Agassiz, che è stato il principale sostenitore del razzismo scientifico del XIX secolo. Nel 2008è atterrata con un elicottero sulla vetta dell’Agassizhorn portando con sé una targa metallica che ha martellato nel ghiaccio, ribattezzando simbolicamente la“Rentyhorn”, in onore di uno schiavo di origine congolese, Renty Taylor, che aveva trascorso la maggior parte della sua vita schiavo in una piantagione nella Carolina del Sud. “Come artista“, diceal Guardian, “volevo indagare sul coinvolgimento dellanella tratta degli schiavi, perché nessuno ci ha insegnato questa storia“.si era unita nel 2007 ...

ISPI

Dopo La casa (1981), La casa 2 (1987) e L'armata delle tenebre (1993), Raimi torna al cinema horror con Drag Me to hell (2009), un film che conferma ancoravolta il talento e la creatività visiva ...In questa minuzia del battesimo ai musulmani c'è netto il sapor di polvere, quello che se daipacca sulle spalle a Rai Sport ne scaturisce, la polvere delle cose vecchie. Cop27: cosa c'è, cosa manca