(Di mercoledì 23 novembre 2022) Milano, 23 nov. (Adnkronos) - Ildella Federazione Nazionale deideli suoi primi centoe, per la speciale ricorrenza, decide dirsi al grande pubblico con unatemporaneae assolutamente esclusiva. Intitolata “Wunderkammer. Le “Mirabilia” deidel”, l'esposizione – che sarà visitabile gratuitamente domani giovedì 24 e venerdì 25 novembre presso ADI Design Museum di Milano - è una straordinaria collezione di oggetti di proprietà dei singolidellombardi e da loro selezionati per il profondo significato, e valore affettivo, di cui sono portavoce. Il risultato è un viaggio ...

Il Sannio Quotidiano

- Milano: incontro stampa dedicato ai primi 100 anni del Gruppo Lombardo deidel. Ore 11,30. Presso ADI Design Museum. - Torino: Banca d'Italia presenta "L'economia del Piemonte - ...... crociere e mini - crociere, voli low cost, fine settimana, tanto per staccare dalo ... E vedere il castello deidell'Ordine di San Giovanni, risalente al XIV secolo, edificato su una ... Cavalieri Lavoro: gruppo lombardo compie 100 anni e si racconta con mostra inedita Milano, 23 nov. (Adnkronos) – Il Gruppo Lombardo della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro compie i suoi primi cento anni e, per la speciale ricorrenza, decide di raccontarsi al grande pubb ...Ecco le parole della bella dama del Trono Over Ida Platano sul compagno Alessandro Vicinanza e su l suo lavoro | Uomini e Donne Anticipazioni ...