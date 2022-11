Catturato il “pesciolino rosso” da record | pesa 30 kg

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un imprenditore inglese è riuscito a pescare quello che per molti può essere definito il pescepiù grande al mondo. La pescaè avvenuta in Francia, al BlueWater Lakes, complesso dove gli appassionati si ritrovano per battute di pesca sportiva. Qui Andy Hackett, 42 anni, ha realizzato il suo piccolo sogno. Il pescatore ha raccontato di averci messo 25 minuti per prendere quell’esemplare così grande, che è una specie ibrida tra una carpa comune (Cyprinus carpio) e una carpa koi. Il pesce, che Hackett ha soprannominato “Carota”, e che è una femmina di più di 20 anni, è apprezzato dai pescatori per la sua colorazione, dato che la maggior parte delle carpe giganti sono chiare o marroni. L’uomo ha posato per uno scatto per poi liberare il pesce nel lago. L’uomo era certo che esistesse: “Ho sempre saputo che “The Carrot” era lì dentro, ma non ...