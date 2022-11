Cast e personaggi della serie tv Mercoledì su Netflix | Jenna Ortega eredita il ruolo che fu di Christina Ricci

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Arriva oggi latvsu. L’attesissima nuovatv dalla mente del visionario regista Tim Burton, che è disponibile il 23 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. “è un’adolescente al momento e non l’abbiamo mai vista così prima d’ora“, ha dichiarato l’attrice a proposito di questa nuova versione del suo iconicoo. “I suoi commenti sarici e sprezzanti potrebbero non necessariamente sembrare graziosi quando sono espressi da una ragazzina che non ha più dieci anni. Non è stato semplice. Non volevamo che fosse come tutte le altre adolescenti, ma neanche che sembrasse ignara. In passato quandoentrava in scena, che fosse solo per una battuta o che fosse presa di mira da uno ...