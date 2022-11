Caso Soumahoro | indagata la suocera Ipotesi di malversazione

Agenzia ANSA

'Abbiamo chiesto un incontro ad Aboubakarperché vogliamo ascoltare il suo punto di vista e insieme prendere delle decisioni ... co - portavoce di Europa Verde, parlando delche ha ...La donna è coinvolta, insieme alla moglie del deputato, in una vicenda che riguarda la gestione di migranti n provincia di ... Caso Soumahoro: indagata la suocera - Ultima Ora Svolta nel caso Soumahoro: Marie Therese Mukamitsindo, la suocera del deputato eletto con l’Alleanza Verdi-Sinistra, è indagata per ...E' indagata dalla procura di Latina Marie Therese Mukamitsindo, la suocera del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro, coinvolta nell'inchiesta sulla gestione di due cooperative che ...