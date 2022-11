Caso FTX | la SCB ordina il trasferimento degli asset digitali

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il cappio si stringe per FTX. La piattaforma è stata costretta a trasferire tutti gliin un portafoglio digitale di proprietà della Bahamas Financial Conduct Authority. Glidi FDM trasferiti nel portafoglio digitale sicuro della SCB L’autorità di regolamentazione dei mercati finanziari delle Bahamas hato ildi tutti glilegati a FTX. Ildei beni è avvenuto il 12 novembre, appena due giorni dopo il congelamento dei beni e la sospensione della licenza della piattaforma di criptovalute FTX nel Paese. Il comunicato stampa della Commissione non specifica l’ammontare delle attivitàdi FTX Digital Markets che sono state ...