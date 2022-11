Carolyn Smith contro Lorenzo Biagiarelli | parole inaspettate

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 23 novembre 2022)si scaglia, ecco cosa è successo. Nella puntata di sabato scorso a Ballando con le stelle è stata eliminata la coppia formata dae Anastasia Kuzmina, lo chef non aveva mai convinto completamente la giuria ed è stato quindi criticato per vari aspetti come per esempio la mancanza L'articolo proviene da Leggilo.org.