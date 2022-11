Caro energia | in Basilicata le prime bollette con il gas gratis

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) POTENZA – Ai cittadini lucani sono arrivate ledel gas con lo sconto regionale. Lo fa sapere il presidente della Regione, Vito Bardi. Sono oltre 100mila le domande protocollate per ottenere il contributo concesso dalla Regione grazie alla legge approvata in via definitiva il 23 agosto. “Non ci credeva nessuno – commenta Bardi – ma lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto: stanno arrivando lecon la componente gas. Si tratta di una notizia storica per la nostra regione ma è soprattutto un aiuto senza precedenti e senza paragoni in Europa che aiuterà tutte le famiglie lucane in questa fase di crisi dovuta alla guerra in Ucraina”. Il presidente ha poi ringraziato “i consiglieri regionali che hanno votato la legge, Apibas per il grande lavoro ...