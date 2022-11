Caro energia | in Basilicata arrivano le bollette del gas a zero euro Grazie al centrodestra

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La crisi energetica rappresenta per governo e regioni una vera e propria sfida per la ricerca di soluzioni che offrono ai cittadini la possibilità di traghettare, con meno aggravi possibili, i mesi invernali durante i quali i costi energetici sono aggravati dalla necessità di fronteggiare le più basse temperature. La, regione italiana sul cui territorio insiste uno dei più grandi giacimenti petroliferi d’pa, ha avviato azioni straordinarie per contrastare l’aumento eccessivo dei costi energetici. Un accordo sottoscritto dalla Regionecon Eni, Shell Italia e TotalEnergies, gestori del giacimento, garantisce alle famiglie lucane l’azzeramento dei costi del gas naturale e relativa imposta sul valore aggiunto. Tale misura, pienamente complementare, con l’azzeramento degli oneri di sistema programmati dal governo ...

Qualenergia.it

È un'affermazione quantomeno opinabile considerando che, in un momento delicato come quello attuale, dove l'inflazione, il, la disoccupazione e la chiusura delle aziende post Covid ...Una su tutte, ilche sta affliggendo il paese. Ad affiancarlo, la squadra di consiglieri composta da: Matteo Accurso, Alfonso Amoroso, Edoardo Crispo, Giovanni D'Agostino, Francesco Di ... Caro energia, per le Pmi italiane un salasso da 24 miliardi di euro Il presidente della federgolf ha incontrato i rappresentanti dei circoli italiani al castello di Tolcinasco: “Per affrontare questa problematica è necessaria una sinergia con l’obiettivo di costituire ...La Federazione italiana golf (Fig) scende in campo al fianco dei circoli per trovare una soluzione volta a contrastare le ricadute della crisi energetica e il conseguente caro bollette. (ANSA) ...