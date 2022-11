Caro-bollette | 21 miliardi per aiutare imprese e famiglie | le misure della manovra

... ricorda, ce ne sono altri con debiti più forti verso l'Agenzia delle Entrate, che non hanno potuto pagare per le chiusure imposte dal Covid e per le difficoltà del' ma ieri, osserva ...Il rialzo dei prezzi , a causa dele dell'inflazione, sono stati annunciati da settimane e sciatori e turisti sanno che andranno incontro a un aumento dei costi per skipass e per ...Dopo due anni di resistenza il caro bolletta non basta a frenare la macchina organizzativa del comune di Ancona, che da ben due anni mordeva il freno per tornare celebrare il Natale, come solo Ancona ...Manovra: la bozza del testo definitivo. Fisco, pensioni, energia: arriva il testo della manovra. Le misure, in una bozza del testo definito dal Cdm che riporta la data di oggi, sono contenute in 136..