Carburanti | prezzi benzina e diesel in calo oggi in Italia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Continuano a scendere idei, nonostante il rimbalzo delle quotazioni petrolifere internazionali. Lain self service scende sotto quota 1,7 euro/litro in media nazionale, il gasolio sotto 1,8 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati dellae di 3 cent/litro quelli del gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,694 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,693, pompe bianche 1,695), ...

