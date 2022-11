Caporalato | operazione a Fermo | 50 operai sfruttati “Lavoravano 12 ore | pagati per 5”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il loro contratto prevedeva quattro o cinque ore al giorno, ma in realtà nealmeno dodici. L’anti-della Guardia di finanza diha scoperto oltre 50in un’azienda agroalimentare del capoluogo marchigiano. I dipendenti, alcuni dei quali abitavano sul posto di lavoro, erano costretti a ridurre la loro pausa pranzo a mezz’ora. Inoltre, tra i vari diritti violati, c’era il divieto di assentarsi per ferie o esigenze personali. L’attività investigativa ha preso il via dopo la denuncia di un ex dipendente, di origine straniera, licenziato dall’azienda per essersi andato al pronto soccorso a causa di un grave infortunio sul lavoro. L’, denominata “Tempi supplementari”, ha portato alla luce una situazione molto ...

