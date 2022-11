Capelli stressati Ecco il trucco per rivitalizzarli in pochi giorni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) I nostricome la nostra pelle hanno bisogno di essere nutriti, protetti, rimpolpati. Spesso non utilizziamo prodotti adatti al nostro cuoio capelluto, alle nostre lunghezze con la conseguenza che isi sfibrano, diventano opachi, non mantengono la piega e si spezzano. In questa puntata Federica Brolis mostra come funziona il filler alle bacche di goji, che in botanica si chiamano Lycium barbarum. Sono originarie del Tibet e sono conosciute come il frutto della longevità. Il trattamento ispessente è immediato: rimpolpa la texture dei, restituendo loro corpo e vitalità. Irisulteranno ringiovaniti e luminosi, densi e morbidi al tatto.