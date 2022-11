Canelli sotto choc | Piero Pesce uccide il figlio ventenne Valerio

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tragedia familiare a(Asti) in via Giovanni XXIII., 28 anni, è stato ucciso dal padre. In base alle prime informazioni, l’uomo avrebbe colpito il giovane, con un oggetto affilato,ndolo. Risulta essere stato poi il padre stesso a chiamare i Carabinieri, confessando l’omicidio al telefono. Per, nonostante i soccorsi, non c’è stato più nulla da fare.è stato arrestato e si trova ora in caserma dai Carabinieri di. Ilsarebbe stato ucciso al culmine di un litigio, per motivi ancora da accertare. Padre e, al momento del delitto, erano soli in casa.