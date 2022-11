Corriere dello Sport

ROMA - Sotto un cielo uggioso la Roma ha lasciato ieri pomeriggio l'Italia per iniziare la breve, ma intensa, tournée giapponese . I giallorossi sono arrivati a Tokyo alle 11.30 di mattina ora locale, ...... la classificazione che per iltedesco consiste in un trattamento alla stregua di club come ... da renderla molto più coerente con la sua essenza di uomo di, dell'ordinario completo ... Campo e brand: la rincorsa della Roma parte da Tokyo I giallorossi da oggi in Giappone: due test (venerdì e lunedì in tv) e uno store interamente dedicato Mou e Abraham tra i più attesi. “Casa Roma” nel quartiere Shibuya: tre piani con museo, negozio e ...“Grazie a tutti, per aver creduto nella nostra visione creativa e per aver creduto in me”, con queste parole cariche di emozione si conclude l'era del brand Raf Simons, etichetta omonima del designer ...