Tiscali

Boehly lo vuole a Stamford Bridge, perde quota l'ipotesi Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) - Si sono "annusati" la scorsa estate ma alla fine non se ne fece niente per il veto posto da Thomas Tuchel. Il ...Commenta per primo Messi e Ronaldo con i loro problemi con Argentina e Manchester United catalizzano inevitabilmente la scena dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Mal Messi è il titolo di ... Calciomercato: Stampa inglese, riparte trattativa Chelsea-Ronaldo Boehly lo vuole a Stamford Bridge, perde quota l'ipotesi Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Si sono 'annusati' la scorsa estate ma ...Calciomercato Milan: c’è il via libera di Pioli per Sportiello. Arriverà a zero e sarà il nuovo secondo portiere rossonero La Gazzetta dello Sport spiega come Marco Sportiello abbia ottime possibilità ...