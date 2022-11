Calciomercato | obiettivo dalla Premier League | sfida aperta tra quattro club di Serie A

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’exA, Dennis Praet, attualmente giocatore del Leicester in, è finito nel mirino di diversiitaliani. La società inglese considera Praet un gioellino in termini di mercato, dall’altra parte, però, il tecnico delle Foxes, Brendan Rodgers, non ritiene il centrocampista belga un imprescindibile della sua squadra. Dennis conta solo due presenze da titolare quest’anno con la maglia del Leicester per un totale di soli 262 minuti giocati, ed è proprio per questo motivo che l’exA si sta guardando intorno e apprezzerebbe molto un ritorno in Italia. Dennis Praet Centrocampista Leicester Dennis Praet: ecco le squadre diA che lo seguono Dopo la buona stagione dell’anno scorso, è proprio il Torino ad essersi interessata nuovamente al belga. ...