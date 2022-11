Calciomercato Milan – Bloccato Sportiello | per lui garantisce Pioli

... Juventus al tappetoIl futuro delinizia a prendere forma sin da ora. Il prossimo mese, con il Mondiale a prendersi la scena, ilsarà ovviamente protagonista in vista dell'...A volte, prima che sul campo, l'alchimia occorre trovarla fuori. E allora tra ile Houssem Aouar il feeling è già a buon punto: se c'è un reparto in cui i rossoneri possono operare qualche ritocco per correre più e meglio tra lotta scudetto e Champions, quel reparto è senz'...E, appunto, lo svedese è suo compagno di squadra al Milan. Invece, l’ucraino ha fatto la storia del club rossonero conquistando, tra i tanti trofei, la Champions del 2003 a Manchester contro la ...L’Inter è in lotta con il Bayern Monaco Il Borussia Mönchengladbach ha l’imbarazzo della scelta. Il club tedesco potrebbe decidere di cedere Marcus Thuram nel mercato invernale di gennaio per non perd ...