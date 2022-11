Calciomercato Fiorentina | è arrivato in estate ma puó già dire addio!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Attorno allaguidata dal presidente Rocco Commisso ci sono grandi aspettative; quest’ultime, confermate dagli importanti colpi di mercato della dirigenza viola. Quella affidata al ct Vincenzo Italiano, infatti, sembra essere una squadra in grado di poter lottare per un piazzamento in zona Europa. Tra gli ultimi “regali” fatti dalla dirigenza toscana all’allenatore c’è il portiere Pierluigi Gollini, prelevato indall’Atalanta dopo l’esperienza inglese al Tottenham.Gollini Atalanta Il calciatore, però, non sta trovando spazio nelle gerarchie della rosa; infatti, Italiano continua a preferire Pietro Terracciano a lui. Per questo motivo, secondo quanto riportato da La Nazione, Gollini potrebbe lasciare Firenze già nella sessione invernale di. L’idea più ...